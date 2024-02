Toy Story 5, di cosa parlerà il sequel Disney Pixar? Cosa sappiamo finora

Di cosa parlerà Toy Story 5? Dopo aver spulciato per bene il recap di tutti i nuovi annunci della Disney arrivati nelle scorse ore, proviamo a fare il punto della situazione sul prossimo, attesissimo capitolo della leggendaria saga d'animazione della Pixar.

Oltre a rivelare che Toy Story 5 della Pixar uscirà nel 2026, lo stesso anno di Frozen 3 della Disney, purtroppo la conferenza sugli utili indetta da Bob Iger nel coso della giornata di ieri 7 febbraio 2024 non ha portato informazioni aggiuntive sulla trama del quito episodio del franchise con protagonisti lo sceriffo Woody e lo space-ranger Buzz Lightyear, e per il momento non possiamo che rifarci alle indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi.

Non si tratta di informazioni confermate ufficialmente, ma in base a quanto anticipato dal famoso portale The DisInsider in un primo momento era stato svelato che Toy Story 5 avrebbe visto il ritorno di Andy, oggi adulto e con dei figli suoi: il bambino al centro del primo Toy Story di John Lasseter è cresciuto insieme alla Pixar e ai suoi spettatori e dovrebbe avere un ruolo nel prossimo capitolo della saga. Sebbene questa informazione non sia ancora stata confermata, ricordiamo che l'ultima volta che lo abbiamo visto, durante lo straziante finale di Toy Story 3, Andy affidava i suoi amati giocattoli alla nuova protagonista Bonnie, con la quale poi i nostri amici giocattoli iniziarono la loro avventura in Toy Story 4.

Bonnie e Andy si rincontreranno in qualche modo? E i giocattoli, che ruolo avranno? Non è dato saperlo, per il momento, ma il direttore creativo della Pixar Pete Docter ha confermato che Woody e Buzz Lightyear saranno i protagonisti di Toy Story 5, nel quale dunque si prospetta un'emozionante reunion tra i due eroi.

Vi terremo aggiornati su tutte le novità, restate sintonizzati.