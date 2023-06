Toy Story 5, confermato il ritorno dei personaggi principali del franchise

Toy Story 5 rappresenta il quarto sequel di un franchise che ha rappresentato un vero e proprio fenomeno mondiale, e che ha anche contribuito a consacrare la Pixar come uno degli studi più talentuosi ed amati degli ultimi anni.

Nonostante l'ultimo film distribuito nelle sale qualche anno fa sembrasse avere tutte le carte in regola per rappresentare la conclusione della saga, qualche tempo fa è stato ufficializzato tutt'altro. Infatti l'esistenza di Toy Story 5 ha fatto esplodere twitter.

Uno dei produttori della Pixar, Pete Docter, ha recentemente affermato che questo quinto capitolo risulterà essere davvero sorprendente.

Parlando con Variety poi, sempre il produttore ha affermato che in questa nuova interazione della saga si preparano a tornare anche alcuni personaggi storici:

"Abbiamo ancora una storia per questi giocattoli. Quindi ovviamente Woody e Buzz torneranno. Ma non è finita qui perché ci sono anche altri progetti, abbiate fiducia in noi".

Al momento la Disney non ha ancora rivelato quando uscirà Toy Story 5, ma al momento tutti sono in trepidazioni per i prossimi film, che saranno Elemental ed Elio, entrambi in uscita nel 2024. Ci sono però alcuni progetti senza titolo che arriveranno nel 2026, possiamo quindi presumere che tra questi ci sia anche la nuova avventura dei giocattoli più famosi del grande schermo.

In attesa di saperne di più vogliamo farvi sapere che è stato annunciato il trailer di Carl's Date!