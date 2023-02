Toy Story 5, come hanno reagito i fan all'annuncio del nuovo film?

Per quanto si possa amare una saga come Toy Story, non è scontato reagire positivamente all'annuncio di un quinto capitolo: non sono in pochi a pensare che la storia di Buzz e Woody abbia già ricevuto la sua degna conclusione (probabilmente anche prima del quarto capitolo), almeno stando a quanto traspare in queste ore dai social.

In seguito all'annuncio di Toy Story 5 arrivato a sorpresa da parte di Bob Iger pochi giorni fa, infatti, Twitter è letteralmente esploso di fan pronti a condividere con i social le loro impressioni sulla cosa, dividendosi tra chi nutre più timori che altro e chi, invece, è pronto a difendere il franchise costi quel che costi.

"Non voglio Toy Story 5! Dateci Monsters & Co. 3! IO VOGLIO SAPERE COSA CA**O È SUCCESSO A BOO!" si legge in uno dei tweet più accorati, mentre qualcuno preferisce puntare i riflettori su Buzz: "Non m'interessa Toy Story 5, ma bisogna davvero trovare un nuovo scopo a Buzz. Continuano a inventarsi modi per resettarlo solo per raccontare una nuova storia, ma non sono l'unico a pensare che tutta la storia della 'voce interiore' in Toy Story 4 fosse debole. Cosa gli è rimasto ancora da imparare?".

Il cuore, però, in alcuni casi non conosce ragioni: "Non m'interessa quanto poco necessario sia Toy Story 5, se il film sarà valido lo difenderò anche a costo della vita" scrive qualcuno. E voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti! Tim Allen, intanto, ha già confermato il suo ritorno in Toy Story 5.