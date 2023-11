Toy Story 5, Tim Allen sul ritorno di Buzz Lightyear e Woody: 'Sarà una bomba'

Toy Story 5 è uno dei nuovi film Pixar in lavorazione e nel corso di una recente intervista promozionale l'attore Tim Allen, che nella saga interpreta la voce di Buzz Lightyear, ha discusso di un potenziale ritorno al fianco del collega Tom Hanks, voce originale dello sceriffo Woody.

"Bob Iger, il capo della Disney, ha detto che il film è in lavorazione", ha confermato Tim Allen durante la sua ultima apparizione al The Tonight Show di questa settimana. “Stanno andando avanti, il film si farà davvero. In realtà, se posso dirlo, hanno contattato sia me che Tom Hanks per riprendere i nostri ruoli. Il fatto è che non ci hanno detto nulla al riguardo, non sappiamo niente della storia." L'attore ha aggiunto: “Personalmente, sono proprio un grande appassionato di fantascienza. Mi sono sempre chiesto, quattro film non saranno troppi? E ora sono costretto a farmi di nuovo questa domanda: cinque film sono troppi? Da quanto mi è stato riferito, lo sceneggiatore di Toy Story 5 è sicuro che sarà una bomba: 'Se non la pensassi così, non lo scriverei neanche', mi ha detto. Quindi chissà, potrebbero aver trovato un modo molto, molto interessante per realizzare questa nuova storia".

Tim Allen ha doppiato Buzz Lightyear sin dall'uscita del primo film di Toy Story nel 1995, ad eccezione dello spin-off Lightyear, basato sull'astronauta che ha ispirato il giocattolo Buzz Lightyear nell'universo di Toy Story e nel quale il protagonista è doppiato da Chris Evans.

Ricordiamo che, dopo il rinvio di Elio al 2025, il prossimo film della Pixar sarà Inside Out 2, in uscita nel 2024.