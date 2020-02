Toy Story 4: vediamo le scene del film a confronto con gli storyboard originali

Il quarto capitolo della saga Pixar dedicata ai famosi giocattoli si è aggiudicato l'Oscar 2020 come miglior film d'animazione e gli autori hanno voluto condividere su Youtube un video che mostra tutto il loro impegno nell' adattare in tre dimensioni gli storyboard di una particolare sequenza di Toy Story 4.

Stiamo parlando del momento in cui Buzz Lightyear deve studiare un piano per rubare le chiavi all'anziana signora , con l'aiuto di Ducky e Bunny. I due simpatici peluche a forma di animale hanno un approccio decisamente aggressivo e continuano a proporre a Buzz una serie di scenari che terminano ogni volta con il loro assalto ai danni dell'inconsapevole signora.

Nella parte superiore dello schermo sono riportati tutti gli storyboard e man mano che il video va avanti ci accorgiamo che da quei pochi tratti statici in bianco e nero gli artisti sono riusciti a trarne una serie di spassose scene, con protagonisti perfettamente modellati e caratterizzati alla perfezione. È interessante notare come anche il più piccolo passaggio sia stato prima rappresentato sugli storyboard, persino per le fugaci scene in cui la donna guida o fa il bagno.

Toy Story 4 si appresta a sbarcare su Disney+ ma le novità non finiscono qui, dato che la saga continuerà con lo spin off Lamp Life, incentrato sul passato di Bo Peep.