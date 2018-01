Toy Story 4 ha una nuova sceneggiatrice a bordo del progetto

Ormai lo sappiamo dal 2014. Nonostante qualche battuta d'arresto nel corso del tempo, lae lastanno preparando Toy Story 4 . Ed oraconferma che lo studio ha ingaggiato una nuova sceneggiatrice per riscrivere il copione del film.

Deadline ha confermato che la Disney e la Pixar hanno ingaggiato la sceneggiatrice Stephany Folsom per lavorare al nuovo capitolo della saga. La Folsom è famosa per essere entrata nella Black List delle sceneggiature con il suo originale 1969: a Space Odyssey Or: How Kubrick Learned to Stop Worrying and Land on the Moon; di recente ha lavorato con la Disney e con i Marvel Studios per riscrivere la sceneggiatura di Thor: Ragnarok. Sfortunatamente, la WGA le ha negato la possibilità di apparire nei credits della pellicola.

Inizialmente Toy Story 4 prevedeva lo script firmato dall'attrice Rashida Jones e Will McCormack, ma i due hanno abbandonato il progetto.

Secondo le voci, il film ruoterà intorno alla storia d'amore tra Woody e Bo Peep, mentre vedremo i giocattoli più amati dai fan - tra cui Buzz - nelle mani della nuova proprietaria, la giovane Bonnie. L'idea originale per questo sequel è di John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter e Lee Unkrich.

Toy Story 4 arriverà nei cinema statunitensi il 21 giugno 2019.