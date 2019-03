Toy Story 4: tre nuovi personaggi nelle nuove immagini esclusive

Entertainment Weekly e People hanno diffuso delle nuove immagini esclusive che mostrano tre nuovi personaggi che entreranno a far parte della quarta avventura di Toy Story. Si tratta dei tre personaggi più importanti, oltre a Forky, che Woody incontrerà in questo nuovo attesissimo capitolo di uno dei franchise maggiormente rinomati della Pixar.

Un ultimo atto che porterà sicuramente lacrime e commozione. Tom Hanks ha rivelato di essersi emozionato nel doppiare per l'ultima volta il personaggio di Woody.

Il primo personaggio che possiamo conoscere tramite le immagini in esclusiva che potete vedere qui - è Duke Caboom, un bizzarro personaggio in sella alla sua motocicletta, pubblicizzato come il più temerario biker di tutto il Canada. Peccato che Duke non sia in grado di portare a termine nessuna delle acrobazie che invece il suo spot tv promette. Duke Caboom è doppiato da un attore canadese appassionato di motociclette: Keanu Reeves.



Il secondo personaggio è l'agente Gippie McDimples, Non si tratta di un personaggio molto vintage come Duke ma è comunque storica: si tratta infatti di una poliziotta ispirata alla Polly Pocket della linea Gippie McDimples, in commercio negli anni '80 e ambientata a Miniopolis. Si tratta del personaggio più piccolo di Toy Story. Gippie si rivelerà la migliore amica di Bo. A doppiare il personaggio sarà Ally Maki.



E Toy Story non sarebbe completo senza un nuovo terribile cattivo: si tratta della celebre bambola degli anni '50, Gabby Gabby. La star di Mad Men e Good Girls, Christina Hendricks, presterà la voce alla terribile - seppur apparentemente innocua - minaccia di Toy Story 4.

Toy Story 4 arriverà nelle sale a fine giugno, il 21 negli USA e il 27 in Italia.