Toy Story 4: il trailer potrebbe arrivare entro la prossima settimana

Dopo Spider-Man: Far From Home e John Wick 3, un nuovo e atteso trailer potrebbe far capolino sul web questa settimana o al massimo entro la prossima. Secondo un tweet di Skyler Shuler di The DisInsider, un nuovo trailer di Toy Story 4 farà il suo debutto fra pochi giorni. Il trailer segue alcuni teaser diffusi nello scorso mese di novembre.

Dopo il finale agrodolce di Toy Story 3 - La grande fuga, i fan non vedono l'ora di scoprire quali sorprese li attendono nel quarto capitolo del franchise:"Nessuno è più duro con noi sul fare un grande film di Toy Story di quanto non lo siamo noi stessi" disse qualche anno fa Andrew Stanton "Sappiamo cosa si prova ad andare alla cieca. E questo è parte del motivo per cui l'abbiamo rinviato. So che c'è molta preoccupazione alla domanda 'perché un quarto?'. Ma la verità è che abbiamo sempre avuto intenzione di continuare".

Il trailer di Toy Story 4 potrebbe già dare qualche risposta. Sicuramente emozionerà molto gli spettatori. Tom Hanks, doppiatore ufficiale di Woody, lo scorso anno disse:"Era la prima volta che stavamo registrando la fine del film e Toy Story 4 avrà un finale molto d'impatto. Quando sono entrato per il mio ultimo giorno di registrazione volevo dare le spalle perché di solito sei di fronte, in modo che si possa vedere bene. Ma non volevo vederli e fingevo che non potessero vedermi" ha raccontato, commosso, l'attore.

Il franchise di Toy Story è iniziato nel 1995 con l'uscita nelle sale del primo film, Toy Story - Il mondo dei giocattoli, primo prodotto per il cinema sviluppato completamente in computer grafica e diretto da John Lasseter. Il film ebbe due sequel: Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999) e Toy Story 3 - La grande fuga (2010). Nel doppiaggio italiano Fabrizio Frizzi ha sostituito Tom Hanks in tutti e tre i film e ora, dopo la sua prematura scomparsa, verrà scelta una nuova voce per il cowboy Woody. A prestare la voce all'astronauta Buzz Lightyear nella versione originale è Tim Allen mentre in quella italiana Massimo Dapporto. Ora tocca a Toy Story 4.