Toy Story 4, Tom Hanks: 'E' uno dei migliori film che abbia mai visto'

Toy Story 4 arriverà nelle sale tra poco meno di due settimane e nel frattempo Tom Hanks, storica voce di Woody nel leggendario mondo dei giocattoli targato Pixar, ha rivelato il suo grande apprezzamento nei confronti della pellicola.

"E' un grande film, è un film meraviglioso," ha detto Hanks a Kimmel. "Quando abbiamo iniziato a registrare in studio non sapevamo come sarebbe venuto, abbiamo registrato per sessioni di 5 ore ogni sei/otto mese, quindi non sapevamo cose ne sarebbe uscito. Suona un po' ridicolo perché ne faccio parte, ma è uno dei migliori film che abbia mai visto. Non so come altro descriverlo, è davvero così."

Hanks poi ha fatto dei sentiti complimenti alle new entry del cast vocale, da Tony Hale e il suo Forky all'immancabile Keanu Reeves, che nel film presta la voce allo scatenato Duke Caboom. Qui potete vedere il personaggio di Reeves in azione in uno spot di Toy Story 4.

L'attore si unisce così al coro delle numerose recensioni che hanno esaltato il nuovo film della Pixar, che al momento può contare su un perfect score di Rotten Tomatoes su un totale di ben 82 recensioni.

Toy Story 4 debutterà nei cinema italiani il prossimo 26 giugno. Nel frattempo vi rimandiamo al nostro articolo sui primi tre capitoli di Toy Story e il loro poetico viaggio nel mondo dei giocattoli.