Toy Story 4: Tim Allen e Tom Hanks si definiscono i Woody e Buzz in carne e ossa

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita di Toy Story 4, i due storici doppiatori della saga Tom Hanks e Tim Allen hanno discusso delle somiglianze che li accomunano agli amati protagonisti del franchise Pixar, Woody e Buzz.

Hanks, che come sappiamo dà voce allo sceriffo giocattolo nella versione originale, ha dichiarato:

"Sono un giocatore di squadra. Adoro fare parte di un ensemble, e penso che le cose vadano affrontate insieme. Chiunque può rendere un giorno infelice comportandosi in modo egocentrico o pensando di avere tutte le responsabilità su di se piuttosto che dividerle con il gruppo."

Dal canto suo, Allen ha spiegato:

"Quando Woody dice a Buzz che è un giocattolo, Buzz non va in pezzi, anzi. Capisce chi è davvero. Accetta la sua natura. A me piace essere autentico esattamente come Buzz."

I due hanno raccontato di essersi commossi durante la realizzazione del nuovo film:

"È stato molto emozionante per noi. Abbiamo passato molto tempo insieme come amici e se guardiamo indietro scopriamo che stiamo facendo questi film da oltre 26 anni. Abbiamo passato gran parte delle nostre vite insieme, siamo cresciuti insieme, le nostre famiglie sono cresciute insieme, in pratica siamo diventati Woody e Buzz."

