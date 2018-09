Toy Story 4: Tim Allen promette un finale struggente

Il comico Tim Allen, voce originale dell'astronauta giocattolo Buzz Lightyear, ha affermato che il finale di Toy Story 4 sarà molto emozionante. Disney e Pixar hanno iniziato il loro viaggio con Toy Story più di vent'anni fa, con l'uscita del primo film nel 1995, diretto da John Lasseter, destinato a lasciare la Disney alla fine del 2018.

Toy Story rappresenta una pietra miliare nella storia cinematografica della Disney/Pixar, non solo per l'incredibile risultato al botteghino ma anche per essere il primo lungometraggio realizzato interamente in computer grafica e il primo della Pixar Animation. Nel 2011 Tom Hanks, voce originale dello sceriffo Woody, aveva rivelato che Toy Story 4 era in fase di sviluppo. Il progetto ha conosciuto alti e bassi negli ultimi anni ma ora le parole di Tim Allen fanno ben sperare.

Nel corso di The Talk, Tim Allen ha parlato di Toy Story 4 e alla domanda sul film Allen ha risposto:"Sarà così divertente, così emozionante, hanno avuto delle idee così grandi. Un paio di scene verso la fine del film sono state difficili da superare".

L'attore ha dichiarato di come il terzo film fosse fantastico ma anche di come il quarto capitolo abbia una storia incredibile e dei grandi personaggi.

Toy Story 4 inizialmente doveva uscire nel 2017 ma alla fine è slittato al 2019, in modo che Gli Incredibili 2 potesse uscire prima al cinema. L'attrice Annie Potts (Bo Peep) ha spiegato a giugno che il film è slittato anche perché la Pixar stava riscrivendo lo script.

Bisogna inoltre ricordare che Rashida Jones e Will McCormack hanno lasciato il progetto per differenze creative e 'filosofiche' che senza dubbio hanno influito sul ritardo del film.

Per quanto riguarda il doppiaggio italiano non è stato ancora scelto il doppiatore che sostituirà Fabrizio Frizzi, prematuramente mancato a marzo, storica voce italiana di Woody. Buzz Lightyear nei film precedenti è stato doppiato da Massimo Dapporto.