Toy Story 4, in una scena eliminata i nuovi amici di Buzz Lightyear

Toy Story 4, probabilmente l'ultimo capitolo della saga Disney Pixar sul mondo dei giocattoli, ha introdotto dei nuovi personaggi oltre ai "veterani" Buzz e Woody. Ricordiamo, tra gli altri, Duke Caboom, Forky, Ducky, Bunny e Gabby Gabby. Oltre a loro, poi, il team creativo aveva pensato anche ad altri.

Questa settimana, infatti, IGN ha pubblicato una scena eliminata, tratta dal Blu-ray che sarà in vendita dal mese prossimo, con delle new entry non apparse nel film. La scena, ancora in modalità storyboard, vede Buzz Lightyear alle prese con alcune sue imitazioni.

Il filmato inizia con un'introduzione del regista Josh Cooley, che spiega come è nata l'idea delle imitazioni. "Quando vai a un carnevale ci sono sempre dei giocattoli contraffatti, e spesso sono i premi di carnevale. Sapendo che saremmo stati vicini a un carnevale, ho pensato che sarebbe stato divertente avere delle imitazioni dei giocattoli. Così abbiamo creato questa scena in cui Buzz incontra le sue imitazioni. Adoro questa scena, vorrei davvero che fosse nel film."

Sarebbe stato sicuramente divertente vedere il comportamento di Buzz con i giocattoli che lo imitavano, ma probabilmente, in effetti, avrebbe distratto dalla trama principale del film. Toy Story 4, infatti, è stato concepito per essere principalmente un film su Woody e Boo, motivo per cui il ruolo di Buzz è stato piuttosto marginale.

Come abbiamo appreso recentemente, per Toy Story 4 era stato pensato anche un finale alternativo. La versione home video di Toy Story 4, come annunciato in un trailer, sarà nei negozi il prossimo 8 ottobre.