Toy Story 4 sta per sbarcare su Disney+: ecco quando

Era cosa nota che Disney+ si sarebbe man mano riempita anche degli ultimi contenuti venuti fuori dall'infinito catalogo di proprietà della grande D: anche alcuni dei franchise più noti, dunque, sono arrivati sulla piattaforma monchi di alcuni degli ultimi capitoli, proprio come capitato a Toy Story.

Solo la trilogia iniziale, quella culminata in quel finale strappalacrime uscito in sala nel 2010, è infatti ad oggi disponibile su Disney+: ai primi tre capitoli sta però finalmente per aggiungersi anche l'ultimo arrivato, quel Toy Story 4 che pochi mesi fa si è aggiudicato l'Oscar come Miglior film d'animazione.

Mancano infatti davvero pochi giorni all'arrivo dell'ultima avventura di Woody, Buzz e relativa banda di giocattoli su Disney+: il film sbarcherà sulla piattaforma il prossimo venerdì 1 maggio, andando quindi a chiudere il cerchio di uno dei franchise più amati di sempre targati Disney/Pixar.

Anche gli utenti americani, d'altronde, avevano dovuto attendere un po': Toy Story 4 è sbarcato negli Stati Uniti soltanto lo scorso 5 febbraio, ed era opinione comune all'epoca che sarebbe quindi stato già disponibile in Europa al lancio della piattaforma, speranza poi rivelatasi vana. Speriamo, intanto, che in questo caso non ci siano polemiche: recentemente infatti in molti avevano criticato Disney+ per aver censurato Toy Story 2; qui, invece, potete dare un'occhiata agli storyboard originali di Toy Story 4.