Toy Story 4: rivelati ufficialmente tutti i nuovi personaggi del film!

Finalmente, dopo tanta attesa, i fan hanno avuto modo di dare un'occhiata al trailer di Toy Story 4, che ci rivela, oltre alla trama e a sequenze emozionanti, anche i primi indizi circa i nuovissimi personaggi che incontreremo nel corso della storia. Le lodo descrizioni, nelle scorse ore, sono state confermate dalla stessa Disney Pixar.

In primo luogo, vi è Gabby Gabby (doppiata, in lingua originale, da Christina Hendricks). Trattasi di un'adorabile bambolina, in stile anni '50, azionabile mediante una cordicella posta sulla schiena del personaggio. Se però vi sembra tutto rosa e fiori... preparate a ricredervi. Gabby Gabby, per via di un difetto di produzione, riesce a comunicare solo tramite una voce dal suono "spiacevole". Nel corso del tempo, la bambolina ha trascorso ben 60 anni, dimenticata tra gli scaffali di un negozio di antiquariato. I suoi unici amici sono un piccolo gruppo di ventriloqui, con cui lei è solita passare il tempo. Le cose, per sua fortuna, potrebbero presto cambiare!

A proposito di ventriloqui, non possiamo non menzionare Benson, che potremmo definire il braccio destro della bambolina e il leader di un gruppo di "scagnozzi", che assieme a lui pattugliano l'intero negozietto, in maniera molto... silenziosa.

Il prossimo della lista è... Duke Kaboom! Egli è un giocattolo proveniente dagli scoppiettanti anni '70. La sua principale ispirazione? Lo stuntman canadese più grande e spericolato di tutti i tempi! Se in apparenza sembra confidente e sicuro di sé, beh, in realtà vi è qualcosa di molto malinconico nel suo carattere. Pensate che, in tutti quegli anni di gloria in televisione e in pubblicità, egli non è mai riuscito a replicare le acrobatiche mosse dei suoi simili. Da quel momento, il personaggio (doppiato, in lingua originale, da Keanu Reeves) se ne sta da solo, presso il negozietto, a meditare sul suo tragico passato. L'incontro con Woody, Buzz e gli altri giocattoli, però, potrebbe rappresentare una svolta in positivo per la sua intera esistenza.

Last, but not least, troviamo Giggle McDimples (doppiata da Ally Maki), una miniatura di plastica, con le sembianze di un'ufficiale di polizia degli anni '80, nonché la migliore amica e consigliera personale della nuova versione di Bo Peep, qui tornata in azione, dopo essere stata completamente assente dal precedente capitolo della saga.

E voi, avete visto il nuovo trailer? In caso affermativo, cosa ne pensate di tutte queste intriganti novità? Ditecelo, come sempre, nella sezione commenti!