Toy Story 4: rivelata la sinossi ufficiale del nuovo film Pixar!

Pochi minuti dopo aver pubblicato online il primo trailer ufficiale di Toy Story 4, Disney-Pixar ha condiviso anche la sinossi ufficiale del film diretto da Josh Cooley.

La trama anticipa l'introduzione di un nuovo personaggio protagonista che prenderà parte alla nuova avventura di Woody e Buzz Lightyear. Potete leggerla qui sotto:

"Woody è sempre stato fiducioso riguardo al suo posto nel mondo e sa che la sua priorità è prendersi cura del suo padroncino, che si tratti di Andy o di Bonnie. Ma quando Bonnie aggiunge alla sua collezione di giocattoli un nuovo acquisto chiamato "Forky", innescherà una nuova avventura che Woody dovrà intraprendere insieme a vecchi e nuovi amici, e durante la quale il cowboy scoprirà quanto può essere enorme il mondo per un giocattolo."

Diretto da Josh Cooley (Il Primo Appuntamento di Riley) e prodotto da Jonas Rivera (Inside Out, Up), Toy Story 4 della Disney-Pixar arriverà nei cinema di tutto il mondo a giugno 2019.

In calce all'articolo trovate anche il trailer del film, pubblicato qualche minuto fa.

"Come molte persone, ho pensato che Toy Story 3 sarebbe stato la fine della storia dei nostri amati giocattoli", ha detto il regista in un comunicato stampa. "Ma quel film è stato solo la fine della storia di Woody con Andy. Proprio come nella vita, ogni fine è un nuovo inizio. Woody ora si trova in una nuova stanza, in una nuova casa, con nuovi giocattoli e un nuovo padrone. E' stata una bella storia da esplorare e raccontare."

Nel cast vocale torneranno Tom Hanks e Tim Allen.