Toy Story 4 rimane in testa nonostante gli esordi di Annabelle 3 e Yesterday

Altra settimana, altra vittoria a mani basse per la Disney al botteghino, con Toy Story 4 della Pixar che già dalle cifre di sabato 29 batte facilmente le nuove uscite di Annabelle 3 e Yesterday.

Il film d'animazione di Josh Cooley dovrebbe comodamente rimanere in testa alla top 10 di questa settimana, essendosi portata a casa $17 milioni di dollari dal suo secondo venerdì. Le stime del settore prevedono ora un secondo fine settimana da $56 milioni, un calo del 54% rispetto all'apertura da $120,9 milioni e un totale di dieci giorni da $235 milioni. In confronto, Toy Story 3 in dieci giorni nel 2010 arriverò a $226,8 milioni, quindi a quanto pare nonostante abbia esordito con numeri inferiori rispetto al predecessore, il nuovo capitolo della saga potrebbe perfino arrivare a superarlo, almeno nel breve.

Al secondo posto la nuova produzione di Warner Bros./New Line Annabelle 3, che da noi arriverà la prossima settimana ma che negli USA ha aperto con $6,6 milioni questo venerdì. Il nuovo capitolo della saga horror legata all'Universo Conjuring si è affacciato al week-end con con $11 milioni incassati sabato, e le stime prevedono che chiuderà il primo fine settimana di programmazione con circa $19 milioni in tasca. Ciò conferirebbe al film un'apertura su cinque giorni da $30 milioni per 3.613 schermi, abbastanza inferiore ai $35 milioni di apertura su 3 giorni di Annabelle: Creation nel 2017, eppure coerente con le proiezioni del pre-weekend di WB. Il film può comunque contare sul supporto della critica, che anche se non entusiasticamente ha comunque promosso l'opera con un 69% su Rotten Tomatoes.

Al terzo l'opera Universal/Working Title Yesterday, che invece nonostante un'accoglienza un po' freddina della critica (60% su RT) ha aperto leggermente sopra le aspettative, con $16,7 milioni di dollari dopo aver incassato $6 milioni di dollari da 2.603 schermi nella giornata di venerdì.

Aladdin dovrebbe conquistare il quarto posto nel sesto weekend con altri $9,1 milioni, portando la sua corsa domestica a $305 milioni totali. Chiude la top five Pets 2, con $ 6,5 milioni nel suo quarto fine settimana per un totale nazionale di $130 milioni.

Come vi abbiamo segnalato in un articolo a parte, inoltre, grazie alla riedizione Bring Back Edition Avengers: Endgame è tornato nella top 10: il film Marvel Studios si è seduto al settimo posto della classifica domestica, e in attesa dei dati dal resto dei mercati, ha sia ripreso ad alimentare la propria rincoraggio al record di Avatar, sia preparato il terreno per Spider-Man: Far From Home, che negli USA esordirà la prossima settimana.



Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Tom Story 4.