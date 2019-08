Toy Story 4 è a quaranta milioni dal traguardo del miliardo, riuscirà a superarlo?

Toy Story 3 ha fatto la storia della Pixar quando superò il miliardo di dollari, e adesso il suo sequel Toy Story 4 è a pochi passi dal replicare quell'impresa.

A partire da domenica 4 agosto, Toy Story 4 ha incassato un totale di $959 milioni di dollari (e spiccioli) in tutto il mondo, di cui $410 milioni al botteghino domestico e $549,2 milioni dai mercati internazionali. Questo totale include i circa $7,15 milioni che il quarto film della saga ha incassato nel week-end appena concluso, quello del 2-4 agosto, durante il quale Toy Story 4 è arrivato quinto nella classifica nei maggiori incassi della settimana con un calo del 31,6% rispetto al week-end precedente.

Il film ha perso solo 385 schermi dalla scorsa settimana ad oggi, ed è ancora in programmazione in 3.225 sale (una bella cifra per un film uscito il 21 giugno negli USA).

Al momento dunque Toy Story 4 ha bisogno di circa $40 milioni per superare il traguardo di $1 miliardo: è apparentemente l'unico obiettivo rimasto a livello economico per la Pixar, dato che per superare Toy Story 3 mancherebbero altri $100 milioni, cifra probabilmente irraggiungibile.

Qualora il muro del miliardo dovesse essere superato, sarebbe la quinta volta per la Disney nel 2019, dopo Avengers: Endgame, Captain Marvel, Aladdin e Il Re Leone.

Tra l'altro, come sottolineato da Forbes, il franchise di Toy Story è sul punto di sorpassare $3 miliardi in totale: attualmente è a $2.929.400.000 in tutto il mondo, quindi Toy Story 4 dovrebbe guadagnare altri $70 milioni circa per completare questa staffetta iniziata dall'originale Toy Story.

