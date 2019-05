Toy Story 4: la Pixar non esclude l'arrivo di un quinto capitolo

24 anni dopo l'uscita del film che ha firmato il debutto della Pixar, Toy Story si prepara a diventare la saga più longeva dello studio di animazione con l'uscita del suo quarto capitolo, e potrebbe non essere finita qui.

Secondo quanto dichiarato dal produttore Mark Nielsen, infatti, non è da escludere lo sviluppo di un quinto film ambientato nello straordinario e suggestivo mondo dei giocattoli creato da John Lasseter.

"Trattiamo ogni nostro film come se fosse il primo e ultimo che facciamo," ha detto Nielsen durante un junket per la promozione di Toy Story 4. "Ti costringi a farlo reggere anche da solo, non pensi al resto. Ce ne sarà un altro? Non lo so. Se ci sarà, è un problema di domani."

"Siamo i nostri critici più severi," ha continuato il produttore. "Amiamo questi personaggi più di chiunque altro. Non vogliamo sbagliare niente." Qui potete dare un'occhiata all'ultimo trailer di Toy Story 4.

Dal 2016 ad oggi, escluso Coco, la Pixar ha realizzato solamente sequel dei suoi franchise più popolari ed apprezzati - Alla ricerca di Dory, Cars 3, Gli Incredibili 2 e ovviamente Toy Story 4 - ma a quanto pare nei prossimi anni ci aspettano molti progetti nuovi di zecca.

Lo stesso Nielsen aveva infatti confermato che, grazie alla visione del nuovo capo dello studio Peter Docter (Up, Inside Out), la Pixar sta preparando solo film originali, a partire dal già annunciato Onward che vedrà nel cast vocale star come Chris Pratt e Tom Holland.