Toy Story 4, un nuovo trailer annuncia la data di uscita dell'home-video

Pochi giorni dopo aver superato il miliardo al botteghino mondiale, Toy Story 4 si prepara ad incassare ancora grazie all'uscita dell'edizione home-video.

La versione casalinga del film Pixar è stata presentata con un trailer ufficiale pubblicato dalla Disney su YouTube: come al solito potete visionarlo comodamente all'interno della news.

L'appuntamento è fissato per il prossimo autunno, quando il quarto film dell'amatissima saga creata da John Lasseter arriverà nelle case dei fan di tutto il mondo in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD. L'uscita è fissata per l'8 ottobre.

L'edizione home-video vanterà un'ora di contenuto speciali, con inserti bonus che celebrano i personaggi iconici del film, il team di cineasti Pixar e l'eredità di Toy Story, il primo lungometraggio d'animazione interamente realizzato al computer e uscito quasi 25 anni fa. Inoltre anche scene cancellate ed un finale alternativo, una nuovissima featurette incentrata sulla leggendaria amicizia tra Woody e Buzz nel corso degli anni, divertenti storie dal dietro le quinte condivise dai membri del team Pixar, uno sguardo nostalgico alla creazione e alla prima proiezione dello storyboard di Toy Story con i cineasti e gli sforzi pionieristici degli artisti Pixar che hanno creato i set, i personaggi, l'aspetto del film originale e molto altro ancora.

