Toy Story 4: nella nuova clip Woody e Forky incontrano l'inquietante Gabby Gabby

A neanche un giorno dalla nuova clip promozionale di Toy Story 4, Disney e Pixar condividono una nuova breve anteprima del quarto film dell'acclamata saga d'animazione.

Nella clip, che come al solito potete visionare comodamente nell'articolo, Woody e il nuovo giocattolo Forky fanno la conoscenza di Gabby Gabby, una vecchia e inquietante bambola vintage degli anni '50 che nella versione originale del film viene doppiata da Christina Hendricks. Secondo la sua breve descrizione ufficiale, Gabby Gabby è una vecchia bambola che non è mai stata "adottata" da un bambino umano, quindi con gli anni ha iniziato a sviluppare una sorta di antipatia per tutti quei giocattoli che invece trovavano un padrone.

Insieme a lei, come mostrato dal filmato, anche il suo migliore amico Vincent, un burattino che sembra ispirato a Billy il Pupazzo di Dead Silence di James Wan.

Cosa ne pensate di questi due nuovi personaggi? Diteci la vostra nei commenti.

Vi ricordiamo che Toy Story 4 arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 27 giugno. Il film racconterà della missione di Woody per recuperare il confuso Forky, il nuovo "giocattolo" creato da Bonny a partire da una forchetta: fuggito dalla padroncina perché in cerca di libertà, Forky si perde in un vasto luna park ed è qui che Woody, sulle sue tracce, si imbatterà nel suo perduto amore Bo Peep.



Per altri approfondimenti, ascoltate la nuova canzone originale di Toy Story 4.