Toy Story 4: la nuova canzone originale del film cantata da Chris Stapleton

Di cowboy solitari ce ne sono tanti in America, ma uno in particolare è rimasto nel cuore di tutti fin dal lontano 1995, anno d’uscita del primo film di Toy Story. Ed era solo questione di tempo prima che un’altra canzone - che si prospetta già una hit! - ne narrasse i sentimenti in musica.

“The Ballad of the Lonsome Cowboy” è il primo singolo di Toy Story 4 rilasciato dalla Pixar a poche settimane dall'attesissima uscita del film.

Chris Stapleton, cantante country statunitense, è l’interprete del brano originale composto da Randy Newman per l’ultimo capitolo della saga dedicata ai giocattoli più amati da grandi e piccini.

“Provo grande affetto nei confronti della saga, ed è stato bello poter tornare in quel mondo. Stanno accadendo cose importanti a coloro che amiamo. C’è parecchia azione, ma anche qualcosa di più profondo. Questo film ha avuto molte opportunità al riguardo [portare sullo schermo scene molto profonde], ma sono stati bravi a non strafare” afferma Newman.

Stapleton, dal canto suo, si dice onorato di aver avuto la possibilità di prendere parte a questa avventura: “Per me ciò che ha reso i film di Toy Story dei classici è stata la forza delle storie e delle canzoni, della scrittura e dei personaggi. C’è qualcosa per ognuno di noi, bambino o adulto, ed è un onore per me poter cantare un brano scritto da Newman per uno dei franchise più iconici di sempre”.

