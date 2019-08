Toy Story 4 oltre il miliardo: nuovo record al box office per la Disney

Dopo Captain Marvel, Avengers: Endgame, Il Re Leone e Aladdin, la Disney firma un altro record al box office con Toy Story 4 che ha ufficialmente superato il miliardo di dollari in tutto il mondo.

Secondo quanto rivela Variety, infatti, il nuovo film di casa Pixar ha ottenuto 1,001 miliardi di dollari al botteghino mondiale diventando così il quarto film dello studio d'animazione a raggiungere tale traguardo.

Inoltre, come abbiamo già accennato, Toy Story 4 è la quinta pellicola targata Disney a rientrare in questa speciale classifica annuale insieme ai due film dei Marvel Studios e i due remake dei classici Disney.

La Casa di Topolino in questo modo ha battuto il suo precedente record registrato nel 2016, quando era riuscita a portare oltre il miliardo di dollari 4 film, uno per ogni suo brand di punta: Captain America: Civil War (Marvel), Rogue One (Star Wars), Alla ricerca di Dory (Pixar) e Zootropolis (Walt Disney Animation Studios).

Lo studio inoltre ha ottime possibilità di ampliare questo già straordinario risultato con le uscite di Frozen 2 - I Segreti di Arendelle, Maleficent - Signora del Male e soprattuto l'atteso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Toy Story 4.