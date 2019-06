Toy Story 4: Luca Laurenti è Forky nel nuovo trailer dedicato alle voci italiane

A poco più di una settimana dall'arrivo del film nelle nostre sale, Disney ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale di Toy Story 4 dedicato al doppiaggio italiano. Potete trovare il video all'interno della notizia.

Come potete notare, anzi sentire, Luca Laurenti doppierà Forky, il simpatico cucchiaio-forchetta trasformato in giocattolo che Woody cercherà di salvare ad ogni costo. Corrado Guzzanti invece presterà la voce a Luke Caboom, scatenato giocattolo doppiato in originale da Keanu Reeves che abbiamo visto in azione in molti spot di Toy Story 4. Tra i doppiatori segnaliamo anche la presenza di Rossella Brescia e un cameo di Benji e Fede.

Tornerà dai capitoli precedenti la storica voce di Buzz Lighyear Massimo Dapporto, mentre Riccardo Cocciante sarà ancora una volta interprete della celebre canzone "Hai un Amico in Me". Impossibile non notare la pesante assenza del compianto Fabrizio Frizzi nei panni di Woody, che sarà però sostituito da Angelo Maggi.

Diretto da Josh Cooley, il nuovo capitolo del leggendario mondo dei giocattoli targato Pixar ha stregato la critica internazionale all'unanimità e al momento vanta un perfect score su Rotten Tomatoes su un totale di 115 recensioni. Nel frattempo vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Toy Story 4, in arrivo nelle sale italiane il 26 giugno.