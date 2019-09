Toy Story 4: Josh Cooley svela il finale alternativo in stile Casablanca

L'edizione home video diToy Story 4 ha mostrato un finale alternativo opposto a quanto visto nel film Pixar, e il regista Josh Cooley ha svelato i vari processi che hanno portato a scartare quella versione e scegliere così quella uscita nelle sale.

"Nella prima versione del finale tutti, inclusa Bo, facevano ritorno da Bonnie. Quindi sarebbe ripartito tutto da capo" ha spiegato Cooley in una recente intervista con Comicbook.com. "Era un'avventura, ma così Woody non avrebbe imparato niente, e l'unica emozione era nel fatto che erano di nuovo tutti insieme.

"Così abbiamo pensato 'Proviamo qualcosa di diverso e vediamo cosa potrebbe accadere se Bo ritrovasse il suo amore per i bambini'. E dopo abbiamo provato un finale alla Casablanca dove entrambi avevano i loro doveri, ma si amavano ancora. Ma anche quello era problematico. Non sembrava giusto per Bo e Woody, era un'altra sorta di ripartenza."

Dopo diversi altri tentativi, Cooley e il suo team hanno finalmente realizzato il finale che abbiamo visto al cinema: "Ad un certo punto ho pensato, e se Woody non tornasse indietro? Ho mostrato la mia idea ai produttori, e poi ho iniziato a provare una certa tristezza. Mi ha davvero colpito. L'idea che restasse con il suo amore della vita, con il mondo intero davanti, tutto ciò mi è sembrato emotivamente potente, specialmente il dover dire addio a Buzz e a tutti gli altri. Perciò l'ho sentita come la chiusura del suo arco narrativo, e alla fine abbiamo scelto quella strada."

In attesa di sapere se la saga proseguirà anche al cinema, la Pixar ha in programma la serie animata Forky Asks a Question in arrivo il 12 novembre con il lancio di Disney+. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Toy Story 4.