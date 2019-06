Toy Story 4: l'introduzione dei nuovi personaggi nelle nuove clip italiane

Walt Disney Pictures e Pixar hanno diffuso in streaming tre nuove clip italiane di Toy Story 4 che ci mostrano l'introduzione dei nuovi personaggi che faranno la loro comparsa nella storia: Forky, Gabby Gabby e Duke Caboom.

La prima delle clip è riservata all'introduzione di Forky, la vera spalla comica della pellicola che nelle nostre sale arriverà doppiato da Luca Laurenti (che prende il posto di Tony Hale nell'originale); qui Forky viene presentato da Woody agli altri giocattoli, sottolineando l'importanza per la stabilità emotiva di Bonnie.

Nella seconda ci viene presentato il personaggio della bambola Gabby Gabby, ci troviamo all'interno del negozio di antiquariato in cui Woody nota per la prima volta la lampada appartenuta a Bo Peep e per questo motivo si introduce nel locale alla sua ricerca. Gabby Gabby è il villain principale della storia, che sbarrerà la strada a Woody e a Forky nel loro tentativo di ricongiungersi con Bonnie.

Nella terza e ultima clip invece facciamo la conoscenza di Duke Caboom, doppiato in italiano da Corrado Guzzanti che sostituisce così Keanu Reeves nella versione originale; lo incontriamo per la prima volta nel locale sotterraneo al negozio di antiquariato e questi non può resistere alla tentazione di sfoderare le sue prodigiose mosse e pose in sella alla sua scintillante moto.

Diretto da Josh Cooley, il nuovo capitolo del leggendario mondo dei giocattoli targato Pixar ha stregato la critica internazionale all'unanimità e al momento vanta un perfect score su Rotten Tomatoes su un totale di 115 recensioni. Nel frattempo vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Toy Story 4. La pellicola sarà nelle sale americane da domani e in quelle italiane dal 26 giugno.