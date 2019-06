Toy Story 4 sarà il primo film Pixar senza un corto animato allegato

Toy Story 4 ha debuttato con un perfect score sul popolare sito Rotten Tomatoes (dunque 100%), non facendo altro che far salire a livelli vertiginosi l'hype dei fan della saga nei riguardi di questo nuovo episodio.

Eppure, quando andrete a vedere quello che Tom Hanks ha definito il miglior capitolo della saga, non ammirerete alcun nuovo cortometraggio animato della Pixar. E' quello che svela il sito CinemaBlend in esclusiva affermando che, quest'anno, la Pixar si prenderà una breve pausa dal realizzare corti classici e, di conseguenza, non ce ne sarà uno incluso prima di Toy Story 4.

Stiamo parlando della prima volta che accade dal 1998, anno di uscita di A Bug's Life, in cui ogni uscita cinematografica della Pixar viene accompagnata, puntualmente, da un corto animato; l'unico altro titolo uscito nei cinema a non aver avuto alcun corto allegato è stato il primo Toy Story del 1995, ma stiamo parlando comunque del primissimo film cinematografico della casa d'animazione (un corto fu incluso nella versione home video).

Non è nemmeno una questione di durata: Toy Story 4 durerà 1 ora e 40 minuti, poco meno di Toy Story 3. Dunque la scelta della Pixar, al momento, non è chiara e non sappiamo perché abbia voluto prendersi 'una pausa' dal realizzare questa serie di corti spesso premiati anche agli Oscar.

Ricordiamo, sempre in casa Disney, una controversia legata a questi cortometraggi quando, allegato a Coco, fu proiettato un corto di ben venti minuti dedicato a Frozen che esplose in una serie di polemiche.