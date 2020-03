In Toy Story 4 c'era già un Easter Egg dedicato a Onward

Certificato Fresh su Rotten Tomatoes , Onward è solo l'ultimo film targato Disney Pixar ad aver conquistato la critica, e si prevede possa puntare a un debutto da 100 milioni di dollari nonostante l'emergenza Coronavirus. Intanto però, c'è chi si è accoro di un easter egg dedicato alla pellicola di Dan Scanlon in Toy Story 4.

È tradizione Disney/Pixar quella di inserire sempre dei richiami ad altri loro film negli ultimi prodotti in uscita, come Rapunzel e Eugene in Frozen - Il Regno di Ghiaccio, o il furgoncino delle consegne di Pizza Planet di Toy Story che abbiamo visto più volte in giro.



Anche questa volta, quindi, è stata rispettata la tradizione, con la variante che invece di aver fatto riferimento a dei personaggi o elementi già noti, in Toy Story 4 abbiamo avuto modo di vedere un piccolo dettaglio del film il cui debutto nelle sale deve ancora avvenire.

L'easter egg in questione si troverebbe dipinto sul castello gonfiabile del parco giochi in cui Bo Peep ha "messo le radici" dopo essere scappata dal negozio di antiquariato, ma che solo verso gli ultimi minuti del film riusciamo a veder bene: qui troviamo infatti raffigurato un cavallo alato apparentemente identico a quello che decora il minivan di Barley, Ginevra, in Onward.



Alla luce di questo curioso particolare, difficile da notare a una prima visione dell'uno e senza cognizione del secondo film, chissà se in Onward non abbiamo già avuto qualche strizzatina d'occhio al prossimo titolo Pixar in programma, Soul.