Toy Story 4: l'emozione di Tom Hanks, commosso al termine dei lavori

Tom Hanks ha rivelato di essere rimasto sopraffatto dall'emozione mentre registrava il finale di Toy Story 4. Il premio Oscar, voce originale del cowboy Woody, ha indirettamente confermato ciò che ammise qualche settimana fa il doppiatore di Buzz Lightyear, Tim Allen, quando parlò di un finale struggente della pellicola targata Pixar.

Durante il The Chris Evans Breakfast Show, Tom Hanks ha parlato del suo ultimo giorno di registrazione di Toy Story 4 e della sua reazione inaspettata:"Quando registri Toy Story sei in una stanza con il team creativo. E quando sono entrato per il mio ultimo giorno di registrazione volevo dare le spalle a tutti. Non volevo vederli e fingere che non potessero vedermi piangere. Poi ho capito che quello era un momento storico. Da vivere".

Una reazione piuttosto comune per gli spettatori dei film Pixar, che ci hanno abituato a trame emozionanti e struggenti, e sapere che anche un 'mostro sacro' della recitazione come Tom Hanks abbia trattenuto a stento le lacrime, non fa che aumentare la spasmodica attesa per questo quarto capitolo del franchise che nel 1995 diede inizio alla straordinaria epopea della Pixar sul grande schermo.

Il cast vocale originale comprende Tom Hanks per Woody, Tim Allen per Buzz Lightyear, Annie Potts per Bo Peep e Joan Cusack per Jessie.

Nella versione italiana di Toy Story 4 verrà scelto un nuovo doppiatore per Woody, in seguito alla prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi, che prestò la propria voce al personaggio nei primi tre film. L'amico astronauta Buzz Lightyear è invece doppiato da Massimo Dapporto.