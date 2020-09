Toy Story 4, Duke Caboom somiglia allo stunt-man Evel Knievel? Causa contro Disney/Pixar

Secondo quanto riporta TMZ, la K&K Promotions ha appena intentato una causa contro Disney/Pixar e un gruppo di loro società sussidiarie, sostenendo che il personaggio di Duke Caboom in Toy Story 4 sia una sorta di plagio del leggendario stunt-man americano Evel Knievel. Da qui la decisione di citare in giudizio Disney/Pixar.

La K&K Promotions rappresenta gli eredi di Knievel e ne detiene i diritti d'immagine. La società afferma di possedere tutti i diritti sull'aspetto, il personaggio e il marchio di Evel Knievel e afferma che Disney non ha ottenuto alcun tipo di approvazione e lasciapassare per basare uno dei suoi personaggi di Toy Story 4 su Evel Knievel.

Secondo i documenti presentati in tribunale, lo stile e gli atteggiamenti di Duke Caboom nel film si rifanno completamente a Evel Knievel e al giocattolo uscito sul mercato all'epoca ispirato proprio al reale stunt-man.

Secondo K&K, Disney avrebbe intimato ai suoi dipendenti e al cast di evitare di nominare Evel durante le interviste, così come altri oggetti con marchi esistenti.

Naturalmente l'accusa verte anche sul merchandising di Toy Story 4; da Duke Caboom sono nati dei giocattoli che hanno potuto incrementare il fatturato disneyano e anche per questo motivo è stato deciso di citare in giudizio la major.

