Toy Story 4, il dissacrante Honest Trailer del film d'animazione Pixar

Alla fine anche Toy Story 4 di Josh Cooley prodotto dalla Disney-Pixar ha ricevuto il trattamento Honest Trailer dai ragazzi di Screen Junkies, che sommersi dalla solite richieste via social hanno infine deciso di confezionare una divertente e dissacrante video parodia del quarto capitolo del franchise con Woody e Buzz.

La storia del film seguirà Woody in missione per recuperare il confuso Forky, il nuovo "giocattolo" creato da Bonny e in piena crisi di identità, che fuggito dalla padroncina si perde nel vasto mondo al di fuori della cameretta. Woody andrà in suo soccorso per riportarlo indietro, incontrando il perduto amore Bo Peep, mentre Buzz andrà alla ricerca di Woody, finendo in un luna pakr di provincia.



Toy Story 4 è doppiato in originale da Tom Hanks, Tim Allen e Keanu Reeves. È già disponibile da mesi sulla piattaforma streaming Disney+, in abbonamento e senza costi aggiuntivi. Il film è stato accolto molto positivamente dalla critica e dal grande pubblico, che pur non rintracciando la stessa profondità emotiva del terzo e per molti insuperabile capitolo della saga dei giocattoli Pixar ha saputo conquistare cuore e mente degli spettatori.



