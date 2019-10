Toy Story 4 in home-video dal 23 ottobre, ecco tutti i contenuti speciali

Dopo la conferma che il franchise di Toy Story continuerà grazie a Disney+, arrivano i primi succosi dettagli relativi all'edizione home-video di Toy Story 4 per il mercato italiano.

Il film, che ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino mondiale, è disponibile in versione digitale dal 9 ottobre (su iTunes, Rakuten, Chili, Timvision e Google Play Store) e arriverà nei migliori negozi fisici e online dal 23 ottobre in Dvd, Blu-ray, Steelbook Blu-ray con Disco Bonus, Cofanetto DVD, Cofanetto Blu-ray e in una speciale edizione Steelbook blu-ray che conterrà tutti e quattro i capitoli della saga.

Letteralmente una valanga i contenuti speciali, che vi riportiamo nel dettaglio qui sotto:

Blu-ray e digitale:

Storie di Giocattoli - Il cast e il team creativo di Toy Story 4 descrivono il proprio amore per i giocattoli!

La nuova Bo - Alla scoperta di come il team creativo ha realizzato Bo Peep, immaginando tutti gli aspetti dell'identità di questo personaggio fino a portarlo in vita sul grande schermo.

Commento audio

Woody & Buzz (Bonus Disco) - Uno sguardo più ravvicinato al rapporto tra questi due leggendari personaggi.

Anatomia di una scena: Il parco giochi - Il regista e il cast rivedono alcune scene chiave del film, dissezionando i metodi pratici e tecnologici utilizzati per portarle in vita.

Giocattoli e panorami (Bonus Disco) - Una collezione di voli mozzafiato nelle ambientazioni di Toy Story 4.

Scatola dei giochi - Una selezione di mini-doc sui nuovi personaggi del film insieme agli attori che hanno dato loro voce, il regista Josh Cooley e i creativi Pixar pronti a svelare tutti gli elementi che li hanno resi così divertenti e adorabili.

Un giro con Ally Maki (Bonus Disco) - Ally Maki, la voce di Giggle McDimples, scopre tutti i segreti del processo di registrazione dei dialoghi Pixar direttamente dal regista Josh Cooley e dalla sua squadra.

Scene tagliate (Disco Bonus) - Con introduzione del regista Josh Cooley

Trailer e pubblicità (Bonus Disco)

Esclusiva digitale:

Anatomia di una scena: Prologo - Il regista e la troupe di Toy Story 4 danno uno sguardo alla scena chiave del lungometraggio analizzando le tecniche usate per portarle sul grande schermo.

Scena Bonus Aggiuntiva - Il parco giochi di Bonnie.

