Toy Story 4: Disney-Pixar ringrazia i fan con un video montaggio dei film della saga

Sono passati quasi venticinque anni dall'arrivo nelle sale di Toy Story e con l'imminente uscita del quarto capitolo della saga Pixar, la Disney ci ha tenuto a ringraziare di cuore i numerosissimi fan che sono cresciuti insieme a lei.

La Casa di Topolino lo ha fatto condividendo in streaming un video montaggio con le scene più celebri e i passaggi più emozionanti dei tre film della saga principale: Toy Story - Il mondo dei giocattoli, Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa e Toy Story 3 - La grande fuga, prima di introdurre anche le scene tratte dal quarto capitolo, Toy Story 4, già approdato nelle sale americane il 21 giugno scorso e in arrivo nelle nostre dal 26 giugno.

Nel filmato vengono presentati tutti i personaggi principali per poi passare a quelli secondari e vediamo anche un accenno a uno dei luoghi caratteristici del primo film: il mitico Pizza Planet. E così via, fino ad arrivare all'introduzione dell'ultimo grande personaggio della saga: Forky, che nell'originale è doppiato da Tony Hale e da noi ha la riconosbilissima voce di Luca Laurenti. Da qui si vira completamente su Woody, sul suo tormento interiore, che indica quanto quest'ultimo capitolo sia quasi esclusivamente dedicato al suo personaggio, mettendo per un momento in disparte tutti gli altri. Fino a rendere palese, quindi, il senso ultimo dei personaggi di Toy Story: rendere felici i bambini, "verso l'infinito e oltre!".

Nell'attesa su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Toy Story 4, in arrivo nelle sale italiane il 26 giugno prossimo. La pellicola ha esordito con un incasso di oltre 230 milioni nel suo primo weekend di programmazione americano. Inoltre, Tim Allen ha recentemento detto la sua su due possibili spin-off della saga.