Toy Story 4: il destino di Bo Peep rivelato nel filmato mostrato alla CinemaCon

Durante la CinemaCon di Las Vegas, la Disney - messi i panni della Pixar - ha mostrato al pubblico del materiale inedito di Toy Story 4, nelle sale il prossimo giugno.

Secondo le descrizioni trapelate online, il materiale mostrato si sofferma su ciò che è accaduto negli anni a Bo Peep, personaggio assente dal precedente Toy Story 3 in quanto venduto prima degli eventi narrati nella pellicola che chiudeva la storyline di Andy.

Il filmato si apre con un flashback di Woody e degli altri giocattoli impegnati in una missione notturna sotto la pioggia di salvataggio per RC Car, che sta per essere inghiottito dal fango formatosi a causa della pioggia. Woody balza sopra Slinky per salvarlo. In seguito i giocattoli vengono separati tra loro e Bo Peep viene messa in una scatola da dare via. Woody fugge per cercare di salvare anche lei ma Bo sceglie di non essere salvata. Lei accetta di non essere più un giocattolo di Andy e che è arrivata l'ora di andare a un nuovo bambino. D'un tratto chiede a Woody di seguirla, ma questi si sente in dovere di restare con Andy. Woody viene riportato in casa e la sequenza dei titoli di testa comincia su un giorno soleggiato.

Da qui la sequenza mostra Andy giocare con i suoi amici fino ad arrivare all'addio e ai giocattoli passati alle mani di Bonnie. I giocattoli sono adesso chiusi in un armadio, al risveglio Bonnie ne prende alcuni, ma Woody viene lasciato dentro. Quando la bambina non riesce a portare nessun giocattolo all'asilo, Woody ne approfitta per accompagnarla e aiutarla nel primo giorno di scuola. La aiuterà a racimolare alcuni pezzi da cui poi lei ricaverà Forky, uno dei nuovi personaggi del film.

Come sappiamo dall'ultimo trailer di Toy Story 4 pubblicato, Woody intraprenderà un viaggio per riportare Forky da Bonnie. La sua strada si incrocerà nuovamente con quella di Bo Peep.