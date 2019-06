Toy Story 4 debutta con un perfect score del 100% su Rotten Tomatoes

A confermare le prime reazioni entusiaste per Toy Story 4 ci pensa ora anche Rotten Tomatoes, che ha reso noto un apprezzamento all'unanimità per il nuovo capitolo delle storica saga targata Pixar.

Al momento, infatti, Toy Story 4 ha ottenuto uno perfect score del 100% su un totale di 50 recensioni. Chiaramente basterà anche solo una recensione negativa per privare il film del punteggio perfetto, ma visto il risultato su un così ampio numero di pareri è scontato che Toy Story 4 riceverà il certificato fresh di Rotten Tomatoes.

Ottime notizie per la Disney Pixar anche sul fronte del box office: secondo gli analisti Toy Story 4 punta ad un debutto da 200 milioni di dollari, incasso che sorpassarebbe il già ottimo risultato ottenuto l'anno scorso da Gli Incredibili 2 (182 milioni). Il film ha già infranto il record di prevendite per un film d'animazione, anche questo detenuto in precedenza dal film di supereroi della Pixar.

Tom Hanks e Tim Allen torneranno a doppiare i leggendari Woody e Buzz nel quarto capitolo ambientato nello straordinario mondo dei giocattoli creato nel 1995 da John Lasseter, ex mente creativa della Pixar ora a capo della Skydance Animation. In questo nuovo capitolo vedremo tante nuove new entry tra cui lo scatenato Duke Caboom, personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Toy Story 4 arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 giugno.