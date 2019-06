Toy Story 4 debutta come primo in classifica al botteghino italiano

Nel primo mercoledì di programmazione, giorno di debutto per il mercato italiano, il nuovo film della Pixar Toy Story 4 ha chiuso in testa al botteghino senza troppa fatica.

La pellicola di Josh Cooley ha infatti esordito con 421mila euro e soprattutto un’ottima media per sala, dato importante per decifrare l'affluenza e quindi la curiosità del pubblico nei confronti del film.

La cifra non è assolutamente sbalorditiva, anzi, rappresenta circa la metà di quella con la quale debuttò Toy Story 3 il 7 luglio 2010 (un altro mercoledì), quindi sarà interessante vedere come si comporterà il film nel corso del suo primo week-end.

Per quanto riguarda il resto della top-five, troviamo in seconda posizione Arrivederci Professore, che ha racimolato altri 64mila euro per un totale di 710mila euro, mentre al terzo posto rimane La Bambola Assassina, che ha incassa 37mila euro per un totale di 477mila euro.

Al quarto posto Pets 2 – Vita da Animali, con 34mila euro e un totale di 2.9 milioni di euro, e ritroviamo la Disney anche al quinto posto con Aladdin, che infarcisce i suoi 14.6 milioni di euro totale con altri 34mila.

