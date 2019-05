Toy Story 4, un bellissimo poster IMAX per il nuovo capitolo della saga Pixar

Dopo il final trailer ufficiale di Toy Story 4, la Disney continua incessantemente la campagna promozionale dell'attesissimo quarto capitolo delle avventure cinematografiche di Woody e Buzz, regalandoci adesso un nuovo e bellissimo poster IMAX del film diretto in solitaria da Josh Cooley (Inside Out).

Si tratta - come spesso accade per l'IMAX - di un art poster, cioè di un'immagine disegnata in via ufficiale. Incolonnati ai lati e al centro del poster ci sono più o meno tutti i protagonisti principali del film, dallo Sceriffo alla Space Ranger fino alla bentrovata Bo Peep e alle new entry Ducky e Bunny e a Duke Caboom, visto anche in azione nell'ultimo trailer.



La storia del film seguirà Woody in missione per recuperare il confuso Forky, il nuovo "giocattolo" creato da Bonny e in piena crisi di identità, che fuggito dalla padroncina si perde nel vasto mondo al di fuori della cameretta. Woody andrà in suo soccorso per riportarlo indietro, incontrando il perduto amore Bo Peep, mentre Buzz andrà alla ricerca di Woody, finendo in un luna pakr di provincia.



Toy Story 4 doppiato in originale da Tom Hanks, Tim Allen e Keanu Reeves è atteso nelle sale italiane il prossimo 26 luglio. Manca poco e torneremo al mondo dei giocattoli della nostra infanzia.