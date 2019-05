Toy Story 4 potrebbe aprire col botto, secondo gli analisti

Secondo gli analisti del box office, ci sono buone probabilità che nel primo weekend in sala Toy Story 4 superi i 182,6 milioni di dollari incassati nei primi tre giorni da Gli Incredibili 2. Sarebbe un traguardo da record per i film d’animazione.

Raggiungere quota 200 milioni non sembra un’impresa fuori portata per il quarto capitolo della saga Pixar, sulla scia dell’incredibile successo di Avengers: Endgame che in apertura ha incassato ben 357 milioni: per gli analisti, infatti, Toy Story 4 pare destinato a superare del 10% il secondo film degli Incredibili. Il sorpasso è già avvenuto, e un nuovo record è già stabilito, almeno per quanto riguarda il primo giorno di prevendita, a quanto riportano Fandango e Atom Tickets.

Su Fandango, le vendite di biglietti nelle prime 24 ore hanno superato quelle di Alla ricerca di Dory e del live action La bella e la bestia. Su Atom Tickets, Toy Story 4 ha venduto quasi il 50% di biglietti in più dei tre film in cima fino a ieri a questa speciale classifica: Gli Incredibili 2, Ralph Spacca Internet e Hotel Transylvania 3.

L’attesa per l’uscita del film cresce di giorno in giorno, e il principale fattore di successo è il suo appeal multi-generazionale: gli adulti cresciuti con la saga di Woody e Buzz e i bambini di oggi sono uniti da uno speciale affetto per Toy Story.

Non resta che attendere il 21 giugno per l’uscita nelle sale americane, e il 26 per la prima italiana. Guarda il poster IMAX dedicato a Toy Story 4. Intanto, per il futuro la Pixar non esclude un quindo capitolo.