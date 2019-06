Toy Story 4 apre i battenti incassando 12 milioni di dollari

Toy Story 4, l’attesissimo nuovo capitolo del franchise Disney-Pixar in questi giorni al cinema a nove anni dal terzo, ha incassato al botteghino 12 milioni di dollari nel suo primo giorno di programmazione. È il secondo incasso più alto di sempre nella storia dei film d’animazione.

Toy Story 4, infatti, non è riuscito a superare in questa speciale classifica il record appartenente a Gli Incredibili 2, che lo scorso anno alla premiere del giovedì aveva incassato 18,2 milioni di dollari. Si piazza comunque al di sopra di Alla ricerca di Dory, a cui in precedenza apparteneva il record, con 9,2 milioni.

Al secondo capitolo della saga de Gli Incredibili appartiene anche il record per il miglior weekend di apertura per un film d’animazione (e nella top ten assoluta), con la cifra realmente incredibile di 182,6 milioni di dollari. È anche il film d’animazione ad essere arrivato più velocemente al traguardo del miliardo di dollari, raggiunto in appena 47 giorni.

Secondo le previsioni della Disney, Toy Story 4 potrebbe ottenere al botteghino una cifra vicina ai 140 milioni di dollari nel primo weekend, ma secondo alcuni – considerato anche il punteggio del 98% su Rotten Tomatoes e le prime, entusiastiche reazioni dei fan - potrebbe insidiare il record del film di Brad Bird, o in ogni caso diventare il miglior debutto del franchise.

Toy Story 4 è diretto da Josh Cooley, e ha per protagonisti i “soliti” Buzz, Woody e il resto della banda. Tra i nuovi doppiatori figurano Tony Hale , Keanu Reeves, Jordan Peele, Keegan Michael-Key e Christina Hendricks. In questa nuova avventura, il cowboy Woody (Tom Hanks) prende sotto la sua ala protettiva la new entry Forky (Hale), una posata usa-e-getta trasformata in un giocattolo senziente dalla sua proprietaria, Bonnie, assemblandola con parti scartate.

Ancora pochi giorni e Toy Story 4 sarà al cinema anche in Italia. Nell'attesa, guarda le clip dedicate ai nuovi personaggi.