Toy Story 4, annunciato il nuovo film di Josh Cooley: tutti i dettagli

Malamander, romanzo fantasy scritto da Thomas Taylor e diventato un successo editoriale sin dalla sua pubblicazione. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Sony avrebbe scelto il regista di Toy Story 4, Josh Cooley, al timone della trasposizione live action del libro di Taylor. Cooley parteciperà anche alla stesura dello script.

Illustrato da Tom Booth, il romanzo Malamander è ambientato nella cittadina costiera di Eerie-on-Sea, popolata da personaggi eccentrici e circondata di misteri oscuri e da una fitta nebbia invernale. La storia verte su Herbert Lemon, un ragazzo addetto agli oggetti smarriti in un hotel. Herbert fa coppia con Violet Parma, una ragazza alla ricerca dei genitori scomparsi quand'era bambina. Insieme vivranno un'avventura che coinvolgerà un essere metà uomo e metà mostro, convinto di poter trasformare i sogni in realtà. A dar loro la caccia sarà un uomo dotato di un uncino al posto di una mano.



"Creare film e raccontare storie alla Pixar per 17 anni è stato un sogno. La qualità della nostra narrazione è stata una correlazione diretta con la qualità delle persone della Pixar che hanno dato forma a queste storie insieme, e saranno sempre la mia famiglia. E nonostante sia stata una decisione difficile andarmene, sono così felice di lanciarmi e creare nuovi mondi con nuovi collaboratori e partner. Ci sono così tante cose che voglio raccontare e spero di portare un po' di magia Pixar con me ovunque vada" ha dichiarato Josh Cooley.

Diversi mesi fa Cooley ha svelato il finale alternativo di Toy Story 4, film da lui diretto e vincitore dell'Oscar al miglior film d'animazione.

