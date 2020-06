Toy Story 3, 10 anni dall'uscita del film Disney Pixar: i fan celebrano la ricorrenza

C'è chi si stupisce di quanto tempo sia passato (e quanto velocemente); c'è chi ricorda il magone che gli ha lasciato il film; c'è anche chi fa paragoni con un'altro capitolo semi-conclusivo di una differente saga cinematografica molto amata, Avengers: Endgame (se per Toy Story il finale effettivo si è poi rivelato essere il quarto film, per quanto riguarda il MCU è Spider-Man: Far From Home a chiudere di fatto la Fase 3 ); e c'è anche chi ripropone le scene più toccanti, mentre altri continuano a sostenere che il vero finale della saga sia proprio quello del terzo ("Addio, amico").

E proprio questo pubblico oggi ha voluto celebrare la ricorrenza sui social network, Twitter in particolare, come potete vedere dai post che abbiamo allegato in calce alla notizia.

È difficile trovare qualcuno sopra i 10 anni che non abbia mai avuto modo di partire all'avventura con Woody, Buzz e gli altri giocattoli , ed è ancora più difficile trovare un adulto che non abbia mai cercato di scoprire se, proprio come succedeva a Andy, i suoi compagni di giochi non si animassero una volta uscito dalla stanza.

To celebrate Toy Story 3's 10th anniversary, here's arguably the greatest scene in animated movie history. pic.twitter.com/CLUhf8NnN6 — The Pixel Factor (@ThePixelFactor) June 18, 2020

10 years ago, Toy Story 3 got us to cry our eyes out — Nicky Boi (@NickTheIrken) June 18, 2020

TOY STORY 3 CAME OUT TEN YEARS AGO?!?!? pic.twitter.com/HztAnQ2eby — Jay Hannah (@JayHannahTV) June 18, 2020

I just had an anxiety attack because i realized that Toy Story 3 is ten years old and i no longer can comprehend time — Big Mad Michael ☄#BLM Anti-Fascist (@sealtoast) June 18, 2020

I can't handle this truth about Toy Story 3 already being 10 years old. pic.twitter.com/rXO94NEujR — Jayson Slade (@JSladeShow) June 18, 2020

The ending of TOY STORY 3 didn't make me cry.



No, but I did end up walking into the closet where my stuffed animals were all stored away in, sat on the floor, hugged them all & didn't come out for 6 days.



It didn't break me, it only made me stronger. — Sean 😐 (@sergebomba) June 18, 2020

toy story 3 did something that endgame never could: it gave us a proper ending that we still cry over a decade later pic.twitter.com/9LkdP4DqN4 — rachel (@capswinters) June 18, 2020

happy 10th birthday toy story 3. that's ten years i've been crying over this scene https://t.co/marU4VQgao — nc dinos lifelong fan (@inthefade) June 18, 2020