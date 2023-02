Toy Story 2, Pixar stava perdendo il film: 'All'improvviso la cartella conteneva 4 file'

Il dibattito su quale sia il miglior film di Toy Story è sempre aperto, ma sono in molti a riservare un posto speciale nel proprio cuore al secondo capitolo della saga: il primo sequel delle avventure di Buzz e Woody è senza ombra di dubbio un film all'altezza del predecessore... E per questo ci rallegriamo del fatto che non sia andato perso!

Già, perché non tutti sanno che Toy Story 2 rischiò effettivamente di non vedere mai la luce a causa di un banale errore di un dipendente Pixar, che un bel giorno di più di 20 anni fa, durante le solite operazioni di pulizia tra i file della produzione, avviò per sbaglio l'eliminazione della directory contenente tutti i modelli utilizzati per il film.

"Lo notammo prima di tutto con Woody. Eravamo in quella cartella e stavamo parlando del fatto di dover applicare una correzione a Woody o al cappello di Woody. Guardammo la cartella e c'erano 40 file, un attimo dopo guardammo e ce n'erano 4. Dopodiché intere sequenze cominciarono a sparire e noi eravamo tipo 'Oh mio Dio'. Presi subito il mio telefono: 'Scollegate il computer!'" sono state le parole di Oren Jacob, in seguito divenuto Chief Technical Officer di Pixar.

Insomma, ringraziate la prontezza di rifletti di Jacob se oggi abbiamo modo di rivedere e amare personaggi come Jessie e Bullseye! Disastri evitati a parte, intanto, qui trovate un nostro approfondimento su Toy Story e la sua importanza per la Pixar.