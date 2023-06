Toy Story 2, Anche la Famosa Produttrice vittima dei Licenziamenti

Oggi è arrivata la notizia che parte dei licenziamenti programmati dalla Disney includeva molti dipendenti del loro studio di animazione Pixar. Reuters ha riferito che 75 persone hanno perso il lavoro nello studio, inclusi diversi dirigenti. Tra loro anche Galyn Susman, che ha lavorato a Toy Story 2.

La Pixar ha iniziato rapidamente a lavorare a Toy Story 2, ma il film si è perso nel tempo. L'attesissimo seguito del loro film candidato all'Oscar (che ha cambiato per sempre la forma dei lungometraggi animati) è stato accidentalmente cancellato dai server Pixar mentre l'animazione era in corso e a meno di un anno dall'uscita prevista.

Un errore sul loro sistema ha causato l'eliminazione di file specifici e successivamente della maggior parte del film. Dopo aver sbattuto le loro teste insieme per trovare un modo per salvarlo, il direttore tecnico di Toy Story 2, Galyn Susman ha ricordato di avere una copia di backup del film a casa sua mentre ci lavorava durante il congedo di maternità.

Il ruolo di Susman alla Pixar però è iniziato ancor prima di Toy Story 2, lavorando come supervisore delle luci per il film originale di Toy Story. Ha lavorato come produttrice associata in Ratatouille, e in seguito anche in Toy Story 4, fino ad arrivare allo spin-off dell'anno scorso, Lightyear.

Adesso è in arrivo un nuovo capitolo di di Toy Story, ma senza la famosa produttrice sarà la stessa cosa?