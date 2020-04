Toy Story 2, censurata una celebre scena del film Pixar su Disney Plus

Sotto le cesoie della censura Disney Plus non è passato soltanto Tom Hanks e il suo film Splash, che sul servizio di streaming ci ha presentato una sirena ancora più coperta del film originale, ma anche Toy Story 2, celebre e acclamato secondo capitolo della saga d'animazione Pixar.

La sequenza incriminata è quella durante i titoli di coda, quando Woody, Jessie e Bullseye stanno organizzando uno scherzo ai danni di Stinky Pete e lo trovano nella scatola a parlare con due Barbie. Il vecchio cowboy a quel punto fa degli apprezzamenti nei confronti di entrambe le due bambole, scherzando sul fatto di poter trovare loro una parte nel futuro Toy Story 3: Pete le prende per mano e si allontana, senza accorgersi di essere ripreso.

La sequenza - che trovate nel video in calce all'articolo - fu già tagliata nell'estate 2019 per la nuova edizione home-video del film ripubblicata in occasione dell'uscita Toy Story 4, e adesso è assente anche dal servizio di streaming.

Con le accuse di molestie sessuali sul posto di lavoro avanzate a John Lasseter, la scena venne denunciata dal Movimento MeToo, dato che può ricordare il comportamento predatorio col quale produttori/attori/registi chiedevano alle attrici favori sessuali in cambio di una parte importante.

