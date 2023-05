Tower of Terror, il film con Scarlett Johansson sarà diretto da Taika Waititi

La faida tra Scarlett Johansson e Disney ostacolava la produzione di Tower of Terror, ma ora il progetto sembra finalmente decollato: la pellicola con l'attrice di Jojo Rabbit, Storia di un matrimonio e Black Widow, infatti, sarà diretta nientemeno che da Taika Waititi.

Da parte sua, Johansson contribuirà alla realizzazione del film attraverso la sua società These Pictures, mentre lo sceneggiatore sarà Josh Cooley (Inside Out). La storia, ispirata alle atmosfere oniriche e spaventose di Ai confini della realtà (The Twilight Zone in lingua originale), mostrerà la "Torre del Terrore" e la sua capacità di trasportare i partecipanti in dimensioni alternative. Poteri sovrannaturali a parte, la Tower of Terror esiste realmente: è un'attrazione della Disney situata presso le sedi in Florida, California, Francia e Giappone, e si basa sull'idea della caduta libera, soprattutto grazie a un'avanzata tecnologia degli ascensori: il movimento supera addirittura la forza di gravità!

Taika Waititi, invece, viene ricordato per film come Eagle vs Shark, Boy, Selvaggi in fuga e Jojo Rabbit, oltre a due prodotti del Marvel Cinematic Universe: Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder. Tuttavia, ricordiamo come il regista abbia recentemente abbandonato il MCU per dedicarsi ad altri progetti – il prossimo dei quali sarà Chi segna vince, che ripercorrerà tutti gli ostacoli della nazionale di calcio delle Samoa Americane per entrare nel famigerato campionato mondiale. E i suoi progetti futuri non terminano qui: Taika Waititi è in trattative per dirigere Klara and the Sun, basato sul bestseller di Kazuo Ishiguro.

La data di uscita di Tower of Terrors è ancora ignota.