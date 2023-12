Tower of Terror, Che fine ha fatto il film Disney? Parla Scarlett Johansson

Giungono finalmente delle novità riguardo il film Disney Tower of Terror, adattamento cinematografico che prende spunto dalla celebre attrazione turistica del parco giochi del colosso dell’intrattenimento. Scarlett Johansson, protagonista del lungometraggio, ha parlato dello stato dei lavori durante una recente intervista con NBC’s TODAY.

Dopo aver riportato la notizia che Taika Waititi dirigerà Tower of Terror, torniamo ad occuparci del prodotto Disney per condividere, a mesi di distanza dall’ultima notizia, il fatto che i lavori siano ancora in corso e che il film rimane tra i progetti in cantiere.

L’interprete di Vedova Nera, ha in tal senso dichiarato: “È basato sull’attrazione. Ora che lo sciopero degli sceneggiatori è terminato siamo finalmente in grado di tornare a lavorare sulla sceneggiatura. Quindi, è un’impresa enorme… davvero enorme. Ma sono una grande fan della Disney, amo i parchi della Disney”.

La Johansson, dopo la diatriba avuta con la casa madre a causa del film cancellato dalla Marvel, tornerà a lavorare con l’azienda anche nei panni di produttrice, mentre Josh Cooley, regista e co-sceneggiatore di Toy Story 4, si occuperà dello script.

Avevamo, in effetti, parlato della notizia della possibile cancellazione di Tower of Terror causata proprio dai rapporti tra l’attrice e la Disney: a quanto pare la questione sembrerebbe, almeno parzialmente risolta, e, non vediamo l’ora, a questo punto, di poter scoprire qualcosa di più sui tempi della produzione e di poter finalmente vedere il film, di cui si vocifera da quasi 10 anni.