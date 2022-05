Totally Killer: Kiernan Shipka, Olivia Holt, Julie Bowen e Randall Park nel film Blumhouse

Continua la partnership tra Amazon Prime Video e Blumhouse, e il prossimo horror in cantiere è la comedy-slasher Totally Killer, che vedrà tra i suoi protagonisti Kiernan Shipka, Olivia Holt, Julie Bowen e Randall Park. https://cinema.everyeye.it/notizie/amazon-prime-video-blumhouse-torna-streaming-on-4-horror-welcome-to-blumhouse-535510.html

Kiernan Shipka (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Olivia Holt (Cloak & Dagger), Julie Bowen (Modern Family) e Randall Park (WandaVision) saranno tra i protagonisti del nuovo film per lo streaming targato Blumhouse.

Totally Killer vedrà infatti "Jamie (Shipka) alle prese con la madre (Bowen) e il suo terrore nei confronti del Sweet Sixteen Killer, un maniaco mascherato che negli anni '80 ha massacrato un gruppo di teenager. Con l'aiuto dell'amica Amelia (Kelcey Mawema), Jamie tornerà indietro nel tempo, precisamente nel 1987, e farà squadra con la versione adolescente di sua madre (Holt) per cercare di fermare l'assassino".

Nella pellicola scritta da Jen D’Angelo, basata su una storia originale di David Matalon e Sasha Perl-Raver e diretta da Nahnatchka Khan, troveremo, tra gli altri, anche Lochlyn Munro, Ana Diaz, Charlie Gillespie, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Troy Leigh-Anne Johnson e Liana Liberato.

"Abbiamo pensato che questo genere di mash-up tra slasher e commedia con un pizzico di viaggi nel tempo fosse così divertente, e Nahnatchka Khan è perfetta per dirigerla" ha affermato il Presidente di Blumhouse Television Chris McCumber.

"L'idea di una horror-comedy con dei viaggi nel tempo è, e qui sarò onesta, qualcosa a cui non avevo mai pensato prima. Così quando mi hanno contattato i fantastici produttori di Blumhouse e Amazon per parlarmi di Totally Killer, è stato così unico ed elettrizzante, che non ho potuto non volere essere coinvolta. E poi avere un cast così incredibile in aggiunta? Preparateviiiii" ha affermato Khan.

La produzione di Totally Killer avrà inizio in questi giorni a Vancouver, ma questa non è la prima collaborazione tra Blumhouse e Amazon. Per approfondimenti potete dare un'occhiata a Welcome to the Blumhouse Parte 1 e Welcome to the Blumhouse parte 2.