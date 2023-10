Totally Killer, il nuovo horror slasher Prime Video convince i fan?

Shipka interpreta un'adolescente che viaggia indietro nel tempo fino agli anni '80 per cercare di fermare un serial killer. Ma qual è il giudizio del pubblico su Totally Killer? A giudicare dai tweet comparsi su X negli ultimi giorni pare che il film sia stato apprezzato dalla maggioranza:"Totally Killer è semplicemente meraviglioso, semplicemente divertente e semplicemente riguardabile". Questo tweet racchiude il giudizio generale che la maggior parte degli spettatori ha riservato all'horror. In calce alla news trovate altri commenti relativi al film. A fine agosto Totally Killer è stato accusato di plagio e intorno al film si è scatenato un acceso dibattito. Totally Killer è diretto da Nahnatchka Khan , e disponibile su Amazon Prime Video. Trentacinque anni dopo lo scioccante omicidio di tre adolescenti, il famigerato 'Sweet Sixteen Killer' ritorna la notte di Halloween, per reclamare una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Shipka) ignora gli avvertimenti della iperprotettiva madre (Julie Bowen) e si trova faccia a faccia con il maniaco mascherato. In fuga per salvarsi la vita viaggia accidentalmente fino al 1987, l'anno degli omicidi originali. Costretta a vivere una cultura sconosciuta, Jamie fa squadra con la propria madre adolescente (Olivia Holt) per sconfiggere l'assassino una volta per tutte prima che resti bloccata nel tempo per sempre. Scoprite il controverso Totally Killer , il nuovo horror proposto ai propri abbonati da Amazon Prime Video.

Absolutely loved #TotallyKiller, a wonderful balance of horror, heart & comedy, a brilliant cast, intelligently written female characters & then some. Never predicted Nahnatchka Khan (Always Be My Maybe, Fresh off the Boat) to helm horror but now I want more. Highly recommend! pic.twitter.com/i7ObzXApN7 — 𝚡 𝚊 𝚗 𝚝 𝚑 𝚎 (@xanthepajarillo) October 8, 2023

Well, #TotallyKiller was totally awesome. A really fun slasher with some brilliant humour and great casting. Happy Death Day meets Scream meets Back to The Future. Perfect October viewing. Will definitely watch this one again. pic.twitter.com/QgfRscdSJz — James Lees (@leesjames) October 8, 2023