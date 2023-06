La torre nera, stephen king vorrebbe che se ne occupasse mike flanagan

La saga letteraria de La Torre Nera è senza dubbio una delle opere preferite dai fan dello scrittore Stephen King, poiché fonde insieme temi fantasy, horror, fantascientifici e western in un'avventura tentacolare, che presenta anche collegamenti con altri angoli della biblioteca Kingiana.

Il regista Mike Flanagan ha cercato di sviluppare un adattamento de La Torre Nera di Stephen King per un po' di tempo, con la sua recente collaborazione con gli Amazon Studios che sembra aver permesso a un progetto del genere di ottenere uno slancio sostanziale, anche lo stesso King spera che il progetto diventi un la realtà.

Forse persino lo stesso scrittore vuole dimenticare l'adattamento per il cinema del 2017, qui potete trovare la recensione del film sulla Torre Nera.

Lo sciopero degli sceneggiatori in corso però ci fa pensare non dovremmo aspettarci alcun tipo di sviluppo sul progetto in tempi brevi, ma dato che lo stesso King sostiene l'idea, questo sicuramente entusiasmerà il pubblico che qualunque cosa Flanagan intenda realizzare, il creatore del materiale è entusiasta di vedere cosa ne farà.

Proprio all'inizio di quest'anno, Flanagan ha confermato di avere i diritti per sviluppare una serie basata sulle opere di Stephen King, esprimendo il desiderio di voler utilizzare la serie in arrivo per legare insieme vari angoli dell'universo di King. "La cosa affascinate dell'universo di King è che è tutto connesso. E il punto di unione di queste connessioni è La Torre Nera ".

Intanto nei cinema è uscito un altro film basato sui romanzi dell'autore del brivido, ecco la nostra recensione di The Boogeyman per farvene un'idea.