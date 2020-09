La Torre Nera, anche Mike Flanagan vuole provare ad adattare la saga di Stephen King

Il regista di Doctor Sleep e The Haunting of Hill House Mike Flanagan ha rivelato che gli piacerebbe provare ad adattare per il grande o per il piccolo schermo La Torre Nera, la celebre saga letteraria creata da Stephen King.

Il regista ha recentemente parlato con SYFY Wire della sua nuova serie Netflix, The Haunting of Bly Manor, e ha rivelato che dopo aver l'adattamento del romanzo Revival spera di poter continuare a lavorare con le opere del maestro dell'horror, e il progetto che più di tutti vorrebbe realizzare è La Torre Nera.

"Quella de La Torre Nera sarà per sempre la storia che vorrei poter raccontare", ha detto Flanagan. "Sarebbe il mio Santo Graal. Voglio dire, è forse la più grande sfida che sia quando si parla di adattare un romanzo. Così tante persone di grande talento hanno versato così tanto tempo, cuore e anima e sangue, sudore e lacrime cercando di risolvere il problema che questa saga rappresenta".

Dopo il disastroso film del 2017 con Idris Elba e Matthew McConaughey, che ha incassato solo $113 milioni di dollari al botteghino mondiale ed è stato stroncato dalla critica, Amazon aveva in programma una serie televisiva, successivamente scartata. Secondo voi la saga sarà riavviata, tra cinema e serie tv? O rimarrà per sempre un Santo Graal? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio su Doctor Sleep di Mike Flanagan.