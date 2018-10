Torrance: Janina Gavankar si unisce a Ben Affleck nel cast del film

Come rivelato da Deadline, Janina Gavankar si è unita al cast di Torrance, film che segna la nuova collaborazione tra il regista Gavin O’Connor e Ben Affleck.

Precedentemente noto con il titolo The Has Been, il film segue la storia di un ex-giocatore di Basket vedovo della moglie e in lotta con una forte dipendenza. Per rimettersi in piedi decide così di diventare l'allenatore della squadra di pallacanestro etnicamente mista e davvero disperata della sua Alma Mater.

Nel cast, che già comprendeva Jennifer Todd, Mark Ciardi e Gordon Gray, sono entrati anche Al Madrigal (Night School) e Sal Velez Jr. (Mayans M.C.). La sceneggiatura di Torrance porta la firma di Brad Ingelsby, noto soprattutto per aver scritto Il fuoco della vendetta e Run All Night, thriller drammatici di un certo spessore che lo hanno portato alla ribalta internazionale.

La pellicola segna anche la seconda collaborazione tra Affleck e O’Connor dopo quella in The Accountant. Gavin O’Connor era stato anche designato per la regia di Suicide Squad 2, prima che la sua sceneggiatura venisse scartata e James Gunn assunto al suo posto. Rivedremo prossimamente Affleck nel nuovo film Netflix di J.C. Chandor, Triple Frontier, insieme a Oscar Isaac, Charlie Hunnam e Garrett Hedlund. Nessuna novità invece su una prossima apparizione dell’attore nei panni di Batman. Affleck si è comunque detto disponibile ad interpretare il Cavaliere Oscuro del DC Extended Universe ancora una volta.